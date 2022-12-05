Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
3 часа назад

Бритни Спирс сравнила себя с популярной певицей

Lenta.ru

Американская певица Бритни Спирс сравнила себя с популярной исполнительницей Джессикой Симпсон и разгневала фанатов. Соответствующие фото и заявление появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бритни Спирс сравнила себя с популярной певицей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, Спирс выложила снимок, на котором папарацци запечатлели Симпсон в клетчатом пиджаке. На размешенном кадре видно, что на глазах знаменитости размазан макияж, а свои губы она выпятила вперед. «Почему я выгляжу точно как Джессика Симпсон? Мое лицо выглядит таким бледным!» — подписала она пост.

Поклонники не оценили публикацию Спирс, о чем принялись в комментариях.

«Кто это публикует? Это просто безумие», «Тебя взломали? ИлонИлон Маск отвечает за эти посты?», «Публичное унижение другого человека — это уже низко, Бритни», «Не впутывай в свои психозы Джессику!», «Что происходит? Зачем ты постишь такие странности в свой день рождения?» — высказывались они.

Звёзды,Илон Маск,Джессика Симпсон,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители