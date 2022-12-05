Бритни Спирс сравнила себя с популярной певицей

Американская певица Бритни Спирс сравнила себя с популярной исполнительницей Джессикой Симпсон и разгневала фанатов. Соответствующие фото и заявление появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Так, Спирс выложила снимок, на котором папарацци запечатлели Симпсон в клетчатом пиджаке. На размешенном кадре видно, что на глазах знаменитости размазан макияж, а свои губы она выпятила вперед. «Почему я выгляжу точно как Джессика Симпсон? Мое лицо выглядит таким бледным!» — подписала она пост.
Поклонники не оценили публикацию Спирс, о чем принялись в комментариях.
«Кто это публикует? Это просто безумие», «Тебя взломали? ИлонИлон Маск отвечает за эти посты?», «Публичное унижение другого человека — это уже низко, Бритни», «Не впутывай в свои психозы Джессику!», «Что происходит? Зачем ты постишь такие странности в свой день рождения?» — высказывались они.