Бритни Спирс сравнила себя с популярной певицей

«Кто это публикует? Это просто безумие», «Тебя взломали? ИлонИлон Маск отвечает за эти посты?», «Публичное унижение другого человека — это уже низко, Бритни», «Не впутывай в свои психозы Джессику!», «Что происходит? Зачем ты постишь такие странности в свой день рождения?» — высказывались они.