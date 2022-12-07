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42 минуты назад

Наоми Кэмпбелл вышла в свет в полупрозрачном кружевном наряде

Lenta.ruиещё 1

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соотвествующие снимки приводит издание Daily Mail.

Наоми Кэмпбелл вышла в свет в полупрозрачном кружевном наряде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

52-летняя знаменитость посетила гала-ужин Vogue Forces For Change в Лондоне, Англия. Для мероприятия манекенщица выбрала черное платье люксового бренда Valentino с полупрозрачной юбкой. При этом верх наряда был оформлен V-образным декольте, кружевами и перьями на бретелях. Ее образ дополнили туфли с острым носом, браслеты и колье.

Известно, что на ужине также побывали певица Рита Ора, актриса Ева Лонгория и модель Ирина Шейк.

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