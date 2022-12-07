Наоми Кэмпбелл вышла в свет в полупрозрачном кружевном наряде

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соотвествующие снимки приводит издание Daily Mail.

52-летняя знаменитость посетила гала-ужин Vogue Forces For Change в Лондоне, Англия. Для мероприятия манекенщица выбрала черное платье люксового бренда Valentino с полупрозрачной юбкой. При этом верх наряда был оформлен V-образным декольте, кружевами и перьями на бретелях. Ее образ дополнили туфли с острым носом, браслеты и колье.