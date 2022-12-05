40-летняя Приянка Чопра снялась в купальнике на яхте

Индийская актриса, модель, обладательница титула «Мисс мира — 2000» Приянка Чопра снялась в купальнике на яхте. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

40-летняя Приянка Чопра выложила в социальных сетях серию снимков с отдыха в Дубае. На одной из фотографий звезда Болливуда позировала лежа на яхте. На ней был слитный купальник без бретелей горчичного цвета, ее волосы были собраны в хвост, а глаза скрыты под солнцезащитными очками.

На других кадрах Чопра рассекает по Персидскому заливу на гидроцикле.