40-летняя Приянка Чопра снялась в купальнике на яхте

Индийская актриса, модель, обладательница титула «Мисс мира — 2000» Приянка Чопра снялась в купальнике на яхте. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
40-летняя Приянка Чопра выложила в социальных сетях серию снимков с отдыха в Дубае. На одной из фотографий звезда Болливуда позировала лежа на яхте. На ней был слитный купальник без бретелей горчичного цвета, ее волосы были собраны в хвост, а глаза скрыты под солнцезащитными очками.
На других кадрах Чопра рассекает по Персидскому заливу на гидроцикле.
По данным Daily Mail, 90-футовая яхта Notorious, на которой отдыхала Приянка Чопра, была построена в 2008 году. Отмечается, что она развивает скорость до 28 морских узлов (52 км/час), имеет четыре роскошные каюты и вмещает до 10 человек.