Рената Литвинова показала лицо без макияжа

Знаменитость поделилась двумя фото, на которых она запечатлена в спортзале. На ней надета футболка черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице звезды отсутствует косметика, а волосы уложены в небрежную прическу. «Взгляд настороженный и угнетенный — и это всего лишь растяжка. Конечно, надо учиться получать отдельное удовольствие от "спорта" и всяческих "истязаний", но пока только на воле к исполнению», — пожаловалась она.