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1 час назад

Рената Литвинова показала лицо без макияжа

Lenta.ru

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова показала лицо без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились в ее Telegram-канале.

Рената Литвинова показала лицо без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость поделилась двумя фото, на которых она запечатлена в спортзале. На ней надета футболка черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что на лице звезды отсутствует косметика, а волосы уложены в небрежную прическу. «Взгляд настороженный и угнетенный — и это всего лишь растяжка. Конечно, надо учиться получать отдельное удовольствие от "спорта" и всяческих "истязаний", но пока только на воле к исполнению», — пожаловалась она.

Поклонники восхитились естественной внешностью Литвиновой, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Роскошная», «Пора уже снять фильм про Марлен Дитрих, где в главной роли будет Рената Литвинова», «Вы очень красивая, Рената», «Не узнала без косметики и фильтров. Очень милая», «Какие высокие и сексуальные скулы. Мне кажется, женщину должно мотивировать только одно — видимый результат», — писали они.

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