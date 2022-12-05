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37 минут назад

Известная модель поделилась опытом в освоении иностранного языка

Мослентаиещё 2

Личным опытом в освоении иностранного языка поделилась в своем Telegram-канале известная модель, экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова.

Известная модель рассказала об освоении иностранного языка
Фото: МослентаМослента

«Самое главное в изучении языка — мотивация. Мне это доставляло удовольствие. Я знала, что английский обязательно пригодится», — написала знаменитость.

Решетова рекомендовала начать с просмотра фильмов на иностранном языке с русскими субтитрами. При этом она отметила и другие варианты тренинга: рассказала, что, имея базовые знания, разговаривала сама с собой вслух, читала книги, выписывала незнакомые слова и учила их, перевела раскладку телефона на английский язык. А практиковалась модель в путешествиях.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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