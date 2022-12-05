Известная модель рассказала об освоении иностранного языка

Решетова рекомендовала начать с просмотра фильмов на иностранном языке с русскими субтитрами. При этом она отметила и другие варианты тренинга: рассказала, что, имея базовые знания, разговаривала сама с собой вслух, читала книги, выписывала незнакомые слова и учила их, перевела раскладку телефона на английский язык. А практиковалась модель в путешествиях.