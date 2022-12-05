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57 минут назад

Энн Хэтэуэй невзлюбила свое имя

Inc-News

Звезда «Отверженных» Энн Хэтэуэй неожиданно призналась, что ненавидит собственные имя и фамилию. Причина такой нелюбви оказалась довольно любопытной.

Энн Хэтэуэй невзлюбила свое имя
Фото: Inc-NewsInc-News

По словам актрисы, когда еще в подростковом возрасте она начинала свою карьеру в кино, в Гильдии киноактеров при заполнении специальной карточки ее спросили – какой фамилией она будет пользоваться при съемках.

«Тогда я посчитала правильным указать свои настоящие данные - Энн Хэтэуэй. Но почему-то многие считают это сценическим псевдонимом и каждый раз пытаются узнать, как меня зовут по-настоящему. При этом никто не верит, что меня так и зовут», - жалуется артистка.

На этом фоне ее имя и фамилия с некоторых пор перестали ей нравиться. Знаменитость просит всех называть ее милым детским прозвищем «Хэт» или именем «Мисс Х», которое ей дали близкие друзья. Но только не Энн, и только не Хэтэуэй.

Звёзды,Энн Хэтэуэй,
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