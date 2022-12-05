Энн Хэтэуэй невзлюбила свое имя

Звезда «Отверженных» Энн Хэтэуэй неожиданно призналась, что ненавидит собственные имя и фамилию. Причина такой нелюбви оказалась довольно любопытной.

Фото: Inc-News Inc-News

По словам актрисы, когда еще в подростковом возрасте она начинала свою карьеру в кино, в Гильдии киноактеров при заполнении специальной карточки ее спросили – какой фамилией она будет пользоваться при съемках.

«Тогда я посчитала правильным указать свои настоящие данные - Энн Хэтэуэй. Но почему-то многие считают это сценическим псевдонимом и каждый раз пытаются узнать, как меня зовут по-настоящему. При этом никто не верит, что меня так и зовут», - жалуется артистка.