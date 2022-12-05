Куда пропала Светлана Светикова

На всю страну Светлану Светикову прославила роль цыганки Эсмеральды в популярном мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Хотя и до этого девушка играла на сцене, пела и танцевала, но именно Эсмеральда сделала ее знаменитой, а еще «Фабрика звезд», проект «Фабрика звезд», в котором она принимала участие. Сейчас же ее имя не так часто можно услышать, Светикова в какой-то момент пропала с экранов и страниц журналов. Что же случилось с главной Эсмеральдой страны и как она живет сейчас, читайте в материале «Рамблера».

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

На самом деле Светикова никуда не пропадала. Все это время Светлана строила карьеру. С детства она занималась вокалом, хореографией, выходила на сцену и участвовала во множестве постановок. В 15 лет она стала победительницей в «Хрустальном башмачке» и получила в награду сертификат на обучение в Майами.

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Правда, в США Светлана так и не уехала: певица прошла кастинг в мюзикл «Метро» и получила роль детдомовской девочки. Эта роль дала отличную возможность для развития карьеры.

Кадр из клипа

Кстати, ради карьеры Светиковой пришлось пожертвовать учебой на музыкальном факультете: она получила роль Эсмеральды, которая сделала ее знаменитой.

После Светлана участвовала во множестве проектов: исполнила главную роль в польском мюзикле «Ромео и Джульетта», сотрудничала с театром «Золотое кольцо», исполняла вокальные партии в ледовых шоу Ильи Авербуха («Морозко», «Кармен», «Щелкунчик и Мышиный король»).

Часто появлялась Светикова и на телевидении. Помимо вышеупомянутой «Фабрики звезд», в которой она заняла четвертое место, Светлана принимала участие в съемках проекта «Форт Боярд», где проходила испытание вместе с коллегами из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», за нее болели зрители шоу «Последний герой», «Танцы со звездами», «Лед и пламень», «Один в один». Вела в паре с Андреем Малаховым «Золотой граммофон».

Светикова появлялась на экране и в фильмах. В 2005 году девушка отказалась от учебы в ГИТИСе ради роли в картине «Нас не догонишь», посчитав, что этот шанс карьерного роста упустить никак нельзя. В 2007 году на экраны вышел сериал «Любовь — не шоу-бизнес», в котором Светикова сыграла главную роль.

Музыкальная карьера Светланы тоже развивалась. Несмотря на то, что Светикова не выпустила ни одного авторского диска, она никогда не прекращала петь. В ее «копилке» выступления с мировыми звездами: дуэты с Аль Бано, совместные выступления с группой «Рикки и Повери», Тото Кутуньо. Последний, кстати, на сцене предложил ей уехать в Италию.

Личная жизнь певицы и актрисы тоже была довольно насыщенной. Близким другом Светланы был Мигель, знаменитый сейчас хореограф. С ним она испытала чувство первой влюбленности. И хотя отношения продолжения не получили, они оба относятся друг к другу с теплотой.

Первая сильная любовь связала Светикову с комиком Гариком Харламовым. Отношения были сложными из-за того, что против него были родители Светланы. Молодые люди поначалу встречались тайно, потом девушка решила пойти наперекор родителям и жить с любимым. Однако, отношения в итоге не сложились, молодые люди расстались.

После этого в течение пяти лет Светлана встречалась с актером Андреем Чадовым. Но отношения не были простыми: Андрей, популярность которого в то время была гораздо меньше, чем у Светиковой, постоянно ревновал ее. В итоге союз распался.

РИА Новости

Свое женское счастье Светлана нашла с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком, с которым познакомилась во время работы в одном из шоу Ильи Авербуха. В 2013 году она представила Алексея публике, как своего гражданского мужа. В октябре этого же года на свет появился их первый сын Милан, а в 2017 году Светлана и Алексей подарили малышу брата Кристиана.

Кстати, официально брак Светлана и Алексей до сих пор так и не зарегистрировали, девушка утверждает, что для нее это не имеет никакого значения.

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Светлана продолжает активно развивать свою карьеру. Гастролирует по стране, исполняя партии в известных мюзиклах, осенью 2022 года вновь появилась на телевидении, приняв участие в шоу «Аватар», где скрывалась под маской Мальвины. А в 2020 году, в период пандемии, Светикова открыла в себе способность писать песни. Некоторые из них войдут в ее сольный проект, к которому певица усердно готовится.