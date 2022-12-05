Волочкова раскрыла свою главную вредную привычку

Анастасия Волочкова рассказала об одной своей вредной привычке, которая порой мешает ей в общении с людьми. Звезда раскрыла подробности в большом интервью изданию "Teleprogramma.pro".
Говоря о вредных привычках, Анастасия подчеркнула, что никогда в своей жизни не курила, однако может позволить себе покурить кальян в приятной обстановке и в хорошей компании. Но балерина рассказала, что имеет другую более весомую вредную привычку, которая зачастую мешает ей.
Такой привычкой, по словам Анастасии, является ее манера говорить людям правду открыто и прямо в лицо, ни чем не смягчая сказанное и, зачастую, не подбирая слов.
«Моя главная вредная привычка – говорить правду в лицо, без лицемерия, без фальши. Иногда я делаю это в очень резкой форме. Но я всегда могу попросить прощения, если чувствую, что была слишком резка. Зато во мне нет фальши. Я настоящая«, – призналась Волочкова.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что любовник Волочковой променял ее на гадалку.