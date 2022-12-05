Волочкова раскрыла свою главную вредную привычку

«Моя главная вредная привычка – говорить правду в лицо, без лицемерия, без фальши. Иногда я делаю это в очень резкой форме. Но я всегда могу попросить прощения, если чувствую, что была слишком резка. Зато во мне нет фальши. Я настоящая«, – призналась Волочкова.