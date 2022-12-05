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52 минуты назад

Волочкова раскрыла свою главную вредную привычку

Мира Маркина

Анастасия Волочкова рассказала об одной своей вредной привычке, которая порой мешает ей в общении с людьми. Звезда раскрыла подробности в большом интервью изданию "Teleprogramma.pro".

Говоря о вредных привычках, Анастасия подчеркнула, что никогда в своей жизни не курила, однако может позволить себе покурить кальян в приятной обстановке и в хорошей компании. Но балерина рассказала, что имеет другую более весомую вредную привычку, которая зачастую мешает ей.

Волочкова отметила, что ее шпагат уместен не везде

Такой привычкой, по словам Анастасии, является ее манера говорить людям правду открыто и прямо в лицо, ни чем не смягчая сказанное и, зачастую, не подбирая слов.

«Моя главная вредная привычка – говорить правду в лицо, без лицемерия, без фальши. Иногда я делаю это в очень резкой форме. Но я всегда могу попросить прощения, если чувствую, что была слишком резка. Зато во мне нет фальши. Я настоящая«, – призналась Волочкова.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что любовник Волочковой променял ее на гадалку.

Звёзды,Видео,Анастасия Волочкова,
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