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1 час назад

Глюкоза показала фигуру в прозрачном комбинезоне

Мослента

36-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, показала фигуру в прозрачном комбинезоне. Видео в облегающем костюме она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Глюкоза показала фигуру в прозрачном комбинезоне
Фото: МослентаМослента

«Это я», — подписала видео исполнительница. На кадрах запечатлено, как артистка позирует перед зеркалом: на ней черное трико с прозрачными элементами и босоножки на высоких каблуках.

«Параметры от бога!», «Богиня, идеальное тело», «Классная фигура», «Шикарная», «Самая идеальная и красивая», «Просто вау!», — написали восхищенные пользователи сети в комментариях под постом певицы.

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