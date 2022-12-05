Виктория Бекхэм в платье с открытой спиной посетила вечеринку в Лондоне

Бывшая солистка группы Spice Girls, бизнесвумен и жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория посетила вечеринку в Лондоне в платье с открытой спиной. Свой образ она продемонстрировала в Instagram*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувшее воскресенье, 4 декабря, в отеле The Londoner в Лондоне состоялась вечеринка Vogue Forces for Change Dinner, устроенная главным редактором британской версии журнала Эдвардом Эннинфулом и издательским директором Ванессой Кингори.

Среди звезд, посетивших мероприятие, оказалась Виктория Бекхэм. Звезда появилась на публике в черно-белом платье с глубоким вырезом и открытой спиной, надевать нижнее белье под которое она не стала. Образ дополнили туфли на экстремально высокой шпильке.