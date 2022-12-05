Виктория Бекхэм в платье с открытой спиной посетила вечеринку в Лондоне

Бывшая солистка группы Spice Girls, бизнесвумен и жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория посетила вечеринку в Лондоне в платье с открытой спиной. Свой образ она продемонстрировала в Instagram*.
В минувшее воскресенье, 4 декабря, в отеле The Londoner в Лондоне состоялась вечеринка Vogue Forces for Change Dinner, устроенная главным редактором британской версии журнала Эдвардом Эннинфулом и издательским директором Ванессой Кингори.
Среди звезд, посетивших мероприятие, оказалась Виктория Бекхэм. Звезда появилась на публике в черно-белом платье с глубоким вырезом и открытой спиной, надевать нижнее белье под которое она не стала. Образ дополнили туфли на экстремально высокой шпильке.
Тем временем, Дэвид Бекхэм был замечен на церемонии вручения премии The Earthshot Prize 2022, учрежденной принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Приветствуя принцессу Уэльскую, футболист нарушил королевский протокол и поцеловал ее в щеку на глазах у ее супруга.