Шакира призналась в отсутствии иллюзий на новое счастье после расставания с ПикеНе так давно шикарная пара рассталась.

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Ни длительная совместная жизнь, ни наличие общих детей не помогли певице Шакире и футболисту Жерару Пике сохранить свою семью.

Но если изменщик Пике быстро забылся в объятиях новой молоденькой подружки, Шакира в своей личной жизни особых перспектив не видит.

Правда, не так давно СМИ подхватили информацию о том, что на недавнем отдыхе певица как-то уже слишком романтично выглядела рядом с 25-летним инструктором по серфингу по имени Горка Эзкурдия.

Более того, папарацци заметили, что он подвозил ее до дома, что и стало поводом для сплетен. Сердце Шакиры снова занято. Но знаменитость эти слухи мгновенно пресекла.