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2 часа назад

Шакира призналась в отсутствии иллюзий на новое счастье после расставания с Пике

Inc-News

Шакира призналась в отсутствии иллюзий на новое счастье после расставания с ПикеНе так давно шикарная пара рассталась.

Шакира призналась в отсутствии иллюзий на новое счастье
Фото: Inc-NewsInc-News

Ни длительная совместная жизнь, ни наличие общих детей не помогли певице Шакире и футболисту Жерару Пике сохранить свою семью.

Но если изменщик Пике быстро забылся в объятиях новой молоденькой подружки, Шакира в своей личной жизни особых перспектив не видит.

Правда, не так давно СМИ подхватили информацию о том, что на недавнем отдыхе певица как-то уже слишком романтично выглядела рядом с 25-летним инструктором по серфингу по имени Горка Эзкурдия.

Более того, папарацци заметили, что он подвозил ее до дома, что и стало поводом для сплетен. Сердце Шакиры снова занято. Но знаменитость эти слухи мгновенно пресекла.

«У меня нет ни партнера, ни иллюзий на счет того, что мое сердце снова будет наполнено любовью и счастьем», - пояснила исполнительница, добавив, что теперь все ее мысли будут заняты карьерой и воспитанием детей.

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