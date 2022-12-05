Ольга Орлова рассказала о выборе имени для будущей дочери

Также артистка добавила, в каком месяце появится на свет ребенок.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

45-летняя певица телеведущая Ольга Орлова в конце сентября сообщила, что ждет ребенка — для артистки он станет вторым по счету. У знаменитости уже есть 21-летний сын Артем от предыдущего брака. После того как звезда рассказала о своем интересном положении, подписчики засыпали ее вопросами о будущем малыше.

Так, Орлова отметила в беседе со Светланой Бондарчук, что у нее с мужем родится девочка. По словам исполнительницы, они еще не придумали, как назовут ее. Однако артистка добавила, что не хочет давать дочери сложное имя. Также Ольге важно, чтобы оно подходила к отчеству Валерьевна.