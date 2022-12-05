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1 час назад

Ольга Орлова рассказала о выборе имени для будущей дочери

WomanHit.ru

Также артистка добавила, в каком месяце появится на свет ребенок.

Ольга Орлова рассказала о выборе имени для будущей дочери
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

45-летняя певица телеведущая Ольга Орлова в конце сентября сообщила, что ждет ребенка — для артистки он станет вторым по счету. У знаменитости уже есть 21-летний сын Артем от предыдущего брака. После того как звезда рассказала о своем интересном положении, подписчики засыпали ее вопросами о будущем малыше.

Так, Орлова отметила в беседе со Светланой Бондарчук, что у нее с мужем родится девочка. По словам исполнительницы, они еще не придумали, как назовут ее. Однако артистка добавила, что не хочет давать дочери сложное имя. Также Ольге важно, чтобы оно подходила к отчеству Валерьевна.

Ведущая подчеркнула, что находится на седьмом месяце беременности, а это значит, что девочка появится на свет в феврале. Напомним, в сентябре прошлого года Орлова вышла замуж во второй раз. Ее супругом стал бизнесмен Валерий, который старше ее на 10 лет.

Звёзды,Ольга Орлова,Светлана Бондарчук,
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