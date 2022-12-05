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2 часа назад

35-летняя Хилари Дафф снялась в купальнике для обложки Women's Health

Газета.Ru

Актриса Хилари Дафф, известная ролями в фильмах "Лиззи Магуайер" и "История золушки", снялась в купальнике для обложки Australian Women's Health. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в Instagram*.

Хилари Дафф снялась в купальнике для обложки Women's Health
Фото: Газета.RuГазета.Ru

35-летняя Хилари Дафф стала героиней январского номера австралийской версии журнала Women's Health. Актриса позировала для обложки издания в слитном голубом купальнике на молнии, продемонстрировав подтянутую фигуру и татуировки. В интервью Дафф вспомнила о пережитом расстройстве пищевого поведения.

"К 35 годам я научилась уважать свое тело. Я чувствую, что чем старше я становлюсь, тем увереннее я себя чувствую в нем", — рассказала она.

Больше полутора лет назад Хилари Дафф стала мамой в третий раз. У актрисы и ее мужа, музыканта Мэттью Комы, родилась дочь Мэй. Супруги также воспитывают 4-летнюю дочь Бэнкс, а также сына звезды фильма "Лиззи Магуайер" от первого брака с игроком НХЛ Майком Комри — 10-летнего Луку.

Звёзды,Майк Комри,Хилари Дафф,
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