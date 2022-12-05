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1 час назад

Российский актер Марат Башаров заявил, что готов вновь жениться

runews24.ru

Артист около года встречается с актрисой Анастасией Борисовой.

Марат Башаров заявил, что готов вновь жениться
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

На днях российский актёр и телеведущий Марат Башаров появился на публичном мероприятии в компании новой возлюбленной.

Известно, что артист около года состоит в отношениях с 35-летней актрисой Анастасией Борисовой.

Недавно в ток-шоу «Звезды сошлись» Башаров рассказал, как познакомился со своей партнёршей. По словам артиста, он влюбился в свою коллегу с первого взгляда во время рыбалки.

«Мы на рыбалке познакомились. Это была рыбалка актеров. У меня удался хороший клев!», — рассказал телеведущий во время эфира.

Сообщается, что пара пока не заключила брак, но Марат Башаров заявил, что при желании, готов снова сыграть свадьбу.

Звёзды,Анастасия Борисова,Марат Башаров,
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