Марат Башаров заявил, что готов вновь жениться

Артист около года встречается с актрисой Анастасией Борисовой.

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На днях российский актёр и телеведущий Марат Башаров появился на публичном мероприятии в компании новой возлюбленной.

Известно, что артист около года состоит в отношениях с 35-летней актрисой Анастасией Борисовой.

Недавно в ток-шоу «Звезды сошлись» Башаров рассказал, как познакомился со своей партнёршей. По словам артиста, он влюбился в свою коллегу с первого взгляда во время рыбалки.

«Мы на рыбалке познакомились. Это была рыбалка актеров. У меня удался хороший клев!», — рассказал телеведущий во время эфира.