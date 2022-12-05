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2 часа назад

«Забери меня пьяную домой»: 8-летняя дочь Оксаны Самойловой удивила всех на концерте Клавы Коки

Super.ru

Дети Оксаны Самойловой появляются в мамином инстаграм-аккаунте (запрещен в РФ) едва ли не чаще, чем она сама. На этот раз в сторис попал семейный отдых: блогерша отвезла отпрысков на шоу Клавы Коки. Сначала продемонстрировала подписчикам собственный образ, засняв себя в зеркале, затем показала дочек: обе сладко спали на заднем сидении машины — уже по пути на концерт. Видимо, копили силы на танцы под любые треки. Неизвестно, насколько лирические композиции Клавы Коки понравились звездному семейству, но как минимум одна танцевальная вызвала у Оксаны и 8-летней Леи особенно яркие эмоции.

8-летняя дочь Самойловой удивила всех на концерте Клавы Коки
Фото: Super.ruSuper.ru

«Забери меня пьяную домой», — поет девочка в сторис Оксаны. Сама блогерша не отстает — танцует и подпевает Клаве и своей малышке. Уверены, если бы сторис можно было комментировать, подписчики устроили бы звездной маме разбор полетов. При этом дочь — не единственный ребенок на концерте: в аудитории Клавы немало девочек-подростков, что не помешало ей исполнить хит со звучным названием «Мне пох». На наш взгляд, не самый подходящий контент для концерта с возрастным ограничением в 12+. Но оставим это на совести родителей.

Звёзды,Оксана Самойлова,
18+
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