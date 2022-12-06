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1 час назад

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассекретила срок беременности

Super.ruиещё 1

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская разоткровенничалась с подписчиками в запрещенной соцсети и ответила на вопрос, какой у нее срок беременности. Конечно, не с точностью до недели, но ясность будущая мама внесла:

Звезда Comedy Woman рассекретила срок беременности
Фото: Super.ruSuper.ru

«У меня скоро уже середина срока», — лаконично написала Надежда.

С помощью нехитрых подсчетов понимаем, что артистка примерно на четвертом месяце. Когда у Надежды поинтересовались, как поменялся ее рацион в связи с беременностью, она отшутилась: «Я не на ПП, я отращиваю ЖП». И потом уже серьезно добавила: «Простите, но это факт. Однако немного ограничиваю себя все равно».

Напомним, о второй беременности 40-летней Надежды Ангарской стало известно 22 ноября. По словам артистки, она не планировала второго ребенка, беременность стала для нее приятной неожиданностью.

У Надежды Ангарской есть сын Давид от Раеда Бани, с которым она развелась в 2018 году. Удивительный факт: до того как артистка забеременела в первый раз, врачи ставил ей диагноз «бесплодие» из-за наследственных проблем со щитовидной железой.

Звёзды,Надежда Ангарская,
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