Звезда Comedy Woman рассекретила срок беременности

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская разоткровенничалась с подписчиками в запрещенной соцсети и ответила на вопрос, какой у нее срок беременности. Конечно, не с точностью до недели, но ясность будущая мама внесла:

Фото: Super.ru Super.ru

«У меня скоро уже середина срока», — лаконично написала Надежда.

С помощью нехитрых подсчетов понимаем, что артистка примерно на четвертом месяце. Когда у Надежды поинтересовались, как поменялся ее рацион в связи с беременностью, она отшутилась: «Я не на ПП, я отращиваю ЖП». И потом уже серьезно добавила: «Простите, но это факт. Однако немного ограничиваю себя все равно».

Напомним, о второй беременности 40-летней Надежды Ангарской стало известно 22 ноября. По словам артистки, она не планировала второго ребенка, беременность стала для нее приятной неожиданностью.