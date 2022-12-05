Кара Делевинь пристыдила мужчин

Во время секса только 65 процентов женщин испытывают оргазм, в то время как у мужчин этот показатель достигает 95 процентов, заявила скандальная модель, актриса и активистка Кара Делевинь. Британское издание Daily Mail приводит слова о том, как она пристыдила мужчин за неумение доставить женщинам удовольствие.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Делевинь выпустила шестисерийный документальный фильм «Планета секса», в каждом эпизоде которого рассказывает о сексе во всем его многообразии. В одной из серий модель пристыдила мужчин за неумение доставить удовольствие женщинам.

С возрастом модель осознала, что не все мужчины владеют мастерством удовлетворения партнерши.

«Искусство заставить женщину кончить — сложное и веселое», — прокомментировала она.

Также автор фильма призналась, что взрослела с чувством стыда из-за всего, что касалось ее интимной жизни и секса в целом.