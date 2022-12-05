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1 час назад

Кара Делевинь пристыдила мужчин за неумение довести женщин до оргазма

Lenta.ru

Во время секса только 65 процентов женщин испытывают оргазм, в то время как у мужчин этот показатель достигает 95 процентов, заявила скандальная модель, актриса и активистка Кара Делевинь. Британское издание Daily Mail приводит слова о том, как она пристыдила мужчин за неумение доставить женщинам удовольствие.

Кара Делевинь пристыдила мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Делевинь выпустила шестисерийный документальный фильм «Планета секса», в каждом эпизоде которого рассказывает о сексе во всем его многообразии. В одной из серий модель пристыдила мужчин за неумение доставить удовольствие женщинам.

С возрастом модель осознала, что не все мужчины владеют мастерством удовлетворения партнерши.

«Искусство заставить женщину кончить — сложное и веселое», — прокомментировала она.

Также автор фильма призналась, что взрослела с чувством стыда из-за всего, что касалось ее интимной жизни и секса в целом.

«Мне нравится заниматься сексом с мужчинами, я просто не встречаюсь с ними. Даже если и буду, никто никогда об этом не узнает», — заявила Делевинь.

Звёзды,Кара Делевинь,
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