Лолита Милявская включила в свой райдер неожиданный пункт

Певица Лолита Милявская внесла изменения в собственный райдер. Артистка теперь требует скорую помощь на каждый свой концерт.
Милявская отметила, что во время концерта может стать плохо участнику команды или же кому-то из зрителей. Поэтому, по мнению артистки, на мероприятии должна дежурить бригада скорой помощи.
«У меня вообще по райдеру, помимо технического присутствия, скорая помощь всегда в зале. Бывает плохо зрителям, бывает возрастной коллектив, я тоже не девочка. Мы меряем давление перед концертом, чтобы у зрителей не было неожиданностей», — рассказала она в беседе с Пятым каналом.
Кроме того, исполнительница призналась, что недавно она заболела. Сейчас певица поправляет здоровье.