Лолита Милявская включила в свой райдер неожиданный пункт

«У меня вообще по райдеру, помимо технического присутствия, скорая помощь всегда в зале. Бывает плохо зрителям, бывает возрастной коллектив, я тоже не девочка. Мы меряем давление перед концертом, чтобы у зрителей не было неожиданностей», — рассказала она в беседе с Пятым каналом.