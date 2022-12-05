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40 минут назад

Лолита Милявская включила в свой райдер дежурство скорой помощи во время концерта

Слово и Дело

Певица Лолита Милявская внесла изменения в собственный райдер. Артистка теперь требует скорую помощь на каждый свой концерт.

Лолита Милявская включила в свой райдер неожиданный пункт
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Милявская отметила, что во время концерта может стать плохо участнику команды или же кому-то из зрителей. Поэтому, по мнению артистки, на мероприятии должна дежурить бригада скорой помощи.

«У меня вообще по райдеру, помимо технического присутствия, скорая помощь всегда в зале. Бывает плохо зрителям, бывает возрастной коллектив, я тоже не девочка. Мы меряем давление перед концертом, чтобы у зрителей не было неожиданностей», — рассказала она в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, исполнительница призналась, что недавно она заболела. Сейчас певица поправляет здоровье.

Звёзды,Лолита Милявская,
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