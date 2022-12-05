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52 минуты назад

Ведущая «Дома-2» рассказала о неудачной сдаче дома в аренду

Lenta.ru

Ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Орлова рассказала, что у нее был неудачный опыт сдачи дома в аренду. Об этом певица рассказала в интервью Светлане Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Ведущая «Дома-2» рассказала, почему больше не сдает жилье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На данный момент Орлова вместе с семьей проживает в загородном доме — изначально она приобрела его в качестве дачи на деньги, вырученные от продажи квартиры в Москве. После певица стала сдавать дом в аренду, однако после неудачного опыта перестала это делать.

«Я передумала сдавать после последнего раза. У меня был неудачный опыт сдачи», — отметила певица.

Однако подробностей она не раскрыла. После того как съемщики съехали, Орлова отремонтировала дом. По ее словам, она поменяла внутри все: от полов до стен. Сначала телеведущая стала приезжать на дачу на все лето, а со временем полностью переехала.

Звёзды,Ольга Орлова,Светлана Бондарчук,
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