Ведущая «Дома-2» рассказала, почему больше не сдает жилье

Ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Орлова рассказала, что у нее был неудачный опыт сдачи дома в аренду. Об этом певица рассказала в интервью Светлане Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На данный момент Орлова вместе с семьей проживает в загородном доме — изначально она приобрела его в качестве дачи на деньги, вырученные от продажи квартиры в Москве. После певица стала сдавать дом в аренду, однако после неудачного опыта перестала это делать.

«Я передумала сдавать после последнего раза. У меня был неудачный опыт сдачи», — отметила певица.