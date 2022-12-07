Ланская рассекретила нового возлюбленного после заявления о разводе

Избранник младше актрисы на 4 года.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Валерия Ланская на днях рассказала о том, что развелась с мужем — режиссером Стасом Ивановым. Пара прожила вместе семь лет и воспитывает общего сына Артемия. Развод прошел без скандалов, супругам удалось сохранить дружеские отношения, и, по словам Ланской, сейчас она «абсолютно счастлива, любит и любима».

Теперь же стало ясно, что такой позитивный настрой у звезды неспроста — в ее жизни уже появился новый мужчина. Его личность, как это делают многие, Валерия скрывать не стала — пара уже появилась под руку на одной из премьер. Избранником 35-летней Ланской стал 31-летний танцор балета Эдгар Голосной — артист Московского театра оперетты. Пара познакомилась на работе, ведь Валерия — главная солистка многих мюзиклов и спектаклей.

Позже актриса подтвердила, что с Эдгаром ее связывает не просто дружба, опубликовав в своих соцсетях предновогоднее видео. На нем Ланская вместе с сыном и возлюбленным наряжает елку и украшает дом.