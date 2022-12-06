Карди Би снялась в наряде с иллюзией голого тела

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок появился на ее странице в Twitter.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость разместила фото, на котором она позирует в облегающем бежевом комбинезоне, декоративные аппликации которого имитируют очертания интимных частей тела. При этом ее наряд был также оформлен множеством золотистых стразов. Ее образ дополнили длинные наращенные ногти.