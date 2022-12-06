Карди Би снялась в наряде с иллюзией голого тела

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок появился на ее странице в Twitter.
Знаменитость разместила фото, на котором она позирует в облегающем бежевом комбинезоне, декоративные аппликации которого имитируют очертания интимных частей тела. При этом ее наряд был также оформлен множеством золотистых стразов. Ее образ дополнили длинные наращенные ногти.
Через несколько часов после публикации певица выложила кадр с фотосессии с участием британской супермодели Наоми Кэмпбелл. Так, манекенщица запечатлена в подобном комбинезоне, поверх которого был надет белый плащ.