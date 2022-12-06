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10 минут назад

Валерия Ланская развелась после семи лет брака

Вечерняя Москва

Актриса Валерия Ланская и режиссер Стас Иванов развелись после семи лет брака. Об этом артистка сообщила на премьере мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».

Валерия Ланская развелась после семи лет брака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Супругам удалось сохранить хорошие отношения. Они вместе продолжают воспитывать сына Артемия, которому в сентябре исполнилось семь лет.

— В этом году в моей жизни произошли серьезные перемены. Мы с моим супругом развелись. Нам удалось сохранить дружеские отношения, Стас участвует в воспитании нашего сына. Сейчас у меня началась новая страница. Я абсолютно счастлива! Я люблю и любима, — заявила звезда сериала «Кармелита».

На премьеру она пришла в компании своего нового избранника Эдгара Голосного, артиста Московского Театра Оперетты, сообщает издание StarHit.

В середине ноября модель и телеведущую Викторию Лопыреву заподозрили в расставании с мужем. Поклонники знаменитости встревожены исчезновением ее супруга Игоря Булатова из социальных сетей жены. Звезда на протяжении долгого времени не показывает избранника и на днях ясно дала понять, что в Дубае живет вдвоем с сыном и сама обеспечивает семью.

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