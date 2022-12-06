Денис Матросов разводится с женой

Актер Денис Матросов ("Кармелита", "Две судьбы") и его жена Ольга подали на развод. Об этом сообщает StarHit.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Сейчас бывшие супруги решают через суд вопрос опеки над сыном Федором, который родился в 2016 году.

"Беседа между представителями сторон состоялась 14 ноября, на ней адвокат ответчика, Дениса Владимировича, заявил встречные исковые требования, также касающиеся общения с ребенком", - рассказали в Гагаринском районном суде.