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30 минут назад

Денис Матросов разводится с женой

Газета.Ru

Актер Денис Матросов ("Кармелита", "Две судьбы") и его жена Ольга подали на развод. Об этом сообщает StarHit.

Денис Матросов разводится с женой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сейчас бывшие супруги решают через суд вопрос опеки над сыном Федором, который родился в 2016 году.

"Беседа между представителями сторон состоялась 14 ноября, на ней адвокат ответчика, Дениса Владимировича, заявил встречные исковые требования, также касающиеся общения с ребенком", - рассказали в Гагаринском районном суде.

Матросов прожил с женой около семи лет. Разница в возрасте бывших возлюбленных составляет 11 лет. Ранее актер был женат на Марии Куликовой.

Звёзды,Денис Матросов,Мария Куликова,
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