Денис Матросов разводится с женой

Актер Денис Матросов ("Кармелита", "Две судьбы") и его жена Ольга подали на развод. Об этом сообщает StarHit.
Сейчас бывшие супруги решают через суд вопрос опеки над сыном Федором, который родился в 2016 году.
"Беседа между представителями сторон состоялась 14 ноября, на ней адвокат ответчика, Дениса Владимировича, заявил встречные исковые требования, также касающиеся общения с ребенком", - рассказали в Гагаринском районном суде.
Матросов прожил с женой около семи лет. Разница в возрасте бывших возлюбленных составляет 11 лет. Ранее актер был женат на Марии Куликовой.