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1 час назад

Как сейчас выглядит дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной

Super.ru

Худенькая Анна некогда появлялась со звездной матерью на красных дорожках, теперь же она покоряет не шоу-бизнес, а спортзал. Девушка изменилась до неузнаваемости. Регулярно посещает силовые тренировки и осознанно набирает вес. И не впустую, она уже добилась заметных результатов и даже участвовала в соревнованиях. В своем дебютном состязании в марте этого года — Кубке Московской области по пауэрлифтингу — Анна Шукшина заняла первое место в категории 84+ килограмм.

Как сейчас выглядит дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Super.ru

Дочь Марии Шукшиной публично рассказывала о проблемах в звездной семье на одном из телешоу. Известно, что Анна продала квартиру бабушки — родственники такой поступок не одобрили. Девушка заявила, что выбора не было, якобы ее с сыном оставили без жилья. Отчим тогда опроверг ее слова. Сейчас девушка делится преимущественно спортивным контентом, изредка разбавляя его эротическими видео и фото. Посыл Анны прост: нужно любить себя.

Звёзды,Мария Шукшина,
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