Как сейчас выглядит дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной

Худенькая Анна некогда появлялась со звездной матерью на красных дорожках, теперь же она покоряет не шоу-бизнес, а спортзал. Девушка изменилась до неузнаваемости. Регулярно посещает силовые тренировки и осознанно набирает вес. И не впустую, она уже добилась заметных результатов и даже участвовала в соревнованиях. В своем дебютном состязании в марте этого года — Кубке Московской области по пауэрлифтингу — Анна Шукшина заняла первое место в категории 84+ килограмм.