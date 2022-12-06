Зачем легенды советского кино обращались к пластическим хирургам

Звезды прибегали к пластическим операциям с тех самых пор, как эти операции появились. Подтверждение тому – легендарные советские актрисы, внешности которых завидовали миллионы женщин по всей стране, но сами артистки между тем не всегда были довольны собой.

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Подробнее об операциях, на которые пошли звезды СССР – в материале "Рамблера".

Людмила Гурченко

Первую операцию Людмила Марковна сделала еще в начале 70-х, когда ей было чуть больше 35 лет. Артистка обратилась к пластическим хирургам перед съемками фильма "Соломенная шляпка" для того, чтобы слегка скорректировать нос. А дальше Гурченко было уже не остановить: несмотря на противопоказания врачей, всю оставшуюся жизнь она посещала пластических хирургов. По разным данным, на счету Гурченко около 20 операций, в числе которых подтяжки лица, блефаропластика, инъекции филлеров и ботокса.

Любовь Орлова

Любовь Орлова решилась на пластику лица только в 1960-х, когда возрастные изменения уже явно давали о себе знать. Бессменным хирургом артистки выступал Александр Шмелев: именно ему Орлова обязана подтяжками лица, удалением нависших век и прочими омолаживающими процедурами. Чтобы отблагодарить любимого врача, Орлова даже пригласила Шмелева сняться в эпизоде фильма "Скворец и Лира" с ее участием.

Нонна Мордюкова

Кадр из фильма "Мама"