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32 минуты назад

Гурченко, Орлова и не только: зачем легенды советского кино обращались к пластическим хирургам

Мира Маркина

Звезды прибегали к пластическим операциям с тех самых пор, как эти операции появились. Подтверждение тому – легендарные советские актрисы, внешности которых завидовали миллионы женщин по всей стране, но сами артистки между тем не всегда были довольны собой.

Зачем легенды советского кино обращались к пластическим хирургам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Что стало с актрисой, сыгравшей Софью в "Гардемаринах"

Подробнее об операциях, на которые пошли звезды СССР – в материале "Рамблера".

Людмила Гурченко

Первую операцию Людмила Марковна сделала еще в начале 70-х, когда ей было чуть больше 35 лет. Артистка обратилась к пластическим хирургам перед съемками фильма "Соломенная шляпка" для того, чтобы слегка скорректировать нос. А дальше Гурченко было уже не остановить: несмотря на противопоказания врачей, всю оставшуюся жизнь она посещала пластических хирургов. По разным данным, на счету Гурченко около 20 операций, в числе которых подтяжки лица, блефаропластика, инъекции филлеров и ботокса.

Любовь Орлова

Любовь Орлова решилась на пластику лица только в 1960-х, когда возрастные изменения уже явно давали о себе знать. Бессменным хирургом артистки выступал Александр Шмелев: именно ему Орлова обязана подтяжками лица, удалением нависших век и прочими омолаживающими процедурами. Чтобы отблагодарить любимого врача, Орлова даже пригласила Шмелева сняться в эпизоде фильма "Скворец и Лира" с ее участием.

Нонна Мордюкова

Кадр из фильма "Мама"

В отличие от своих звездных коллег, Мордюкова обратилась к пластической хирургии, будучи в полном отчаянии. В 1990 году актриса потеряла единственного сына Владимира – в возрасте 41 года он скончался от сердечной недостаточности. Трагедия привела Мордюкову к депрессии, выбраться из которой ей помогала только работа. Но режиссеры не предлагали Нонне главных ролей из-за того, что она сильно постарела. Тогда актриса призвала на помощь пластических хирургов и не прогадала: хирургическое омоложение дало новый виток ее карьере.

Звёзды,Александр Шмелев,Нонна Мордюкова,Любовь Орлова,Людмила Гурченко,
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