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53 минуты назад

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова рассказала об изменившей ее до неузнаваемости болезни

Катерина Саломе

В прошлом году поклонники активно обсуждали колоссальные изменения во внешности актрисы Анастасии Мельниковой. Она заметно набрала вес, чем вызвала яркие обсуждения. Как оказалось, виной этому стала серьезная болезнь. Об этом артистка рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1».

Мельникова рассказала об изменившей ее до неузнаваемости болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прошлой зимой Мельникова заболела коронавирусом. Болезнь спровоцировала обострение прошлых недугов.

«После одной из командировок у меня начались большие проблемы с ногами. В течение двух лет было четыре операции. После этого случился тяжелый коронавирус. Сказали, что оперировать больше нельзя, лечение терапевтическое. Счастлива, что живу здесь, потому что у нас фантастические врачи», — призналась актриса.

От какого конкретно заболевания страдает звезда, до сих пор не установлено. И хотя ей сейчас значительно лучше, она уже не передвигается на инвалидной коляске, тем не менее избавиться полностью от недуга Анастасии не удается.

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«До сих пор мне не могут поставить диагноз. Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить. Но раз я хожу, периодически играю в спектаклях, то значит врачи — гении!» — заявила Мельникова.

Актриса также подчеркнула, что во время лечения ей приходилось принимать много препаратов, в том числе и гормональных. Это, по ее мнению, и послужило причиной значительного набора веса.

«Да, я не выгляжу, как 20 лет назад. Если это моя вина, то простите, но это данность. Зато живая!» — заключила звезда.

Ранее мы писали о том, что Дужников набрал 36 килограммов ради «Ворониных».

Звёзды,Анастасия Мельникова,
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