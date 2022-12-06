Слух дня: Шакира встречается с инструктором по серфингу

Тут издание Hola! осторожно предполагает, что 45-летняя Шакира, утерев слезы после развода с Жераром Пике, встречается с 24-летним инструктором по серфингу. Их действительно часто видят вместе: певица обожает посерфить.

Фото: Super.ru Super.ru

На днях парочку, а также двоих детей Шакиры от Пике заметили в испанской провинции Кантабрия. Они катались на волнах и миловались. Русоволосый красавец-серфер заботливо подавал руку звезде, поправлял костюм на ее плече, фотографировал предполагаемую возлюбленную с детьми да и сам не раз попал в кадр. Ко всему прочему в выпуске испанского шоу El Gordo y la flaca на YouTube репортер утверждает, что инструктор не раз бывал в доме Шакиры.