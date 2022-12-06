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1 час назад

Слух дня: Шакира встречается с инструктором по серфингу

Super.ru

Тут издание Hola! осторожно предполагает, что 45-летняя Шакира, утерев слезы после развода с Жераром Пике, встречается с 24-летним инструктором по серфингу. Их действительно часто видят вместе: певица обожает посерфить.

Слух дня: Шакира встречается с инструктором по серфингу
Фото: Super.ruSuper.ru

На днях парочку, а также двоих детей Шакиры от Пике заметили в испанской провинции Кантабрия. Они катались на волнах и миловались. Русоволосый красавец-серфер заботливо подавал руку звезде, поправлял костюм на ее плече, фотографировал предполагаемую возлюбленную с детьми да и сам не раз попал в кадр. Ко всему прочему в выпуске испанского шоу El Gordo y la flaca на YouTube репортер утверждает, что инструктор не раз бывал в доме Шакиры.

В общем, радоваться за любимую певицу пока рановато, но поиграть в «верю-не верю» точно можно. Ну и изучить милые фото Шакиры и ее инструктора. Где-то сейчас не заплакал один Жерар Пике, давно демонстративно целующийся с новой девушкой у всех на глазах (в том числе на глазах у экс-супруги).

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
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