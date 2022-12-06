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39 минут назад

Звезда "Кармелиты" Денис Матросов со скандалом разводится с женой

Катерина Саломе

Актер Денис Матросов и его жена Ольга прожили вместе около семи лет. И хоть на первый взгляд пара казалась счастливой, в конечном счете их отношения разрушились. Теперь супруги решают в судебном порядке вопросы относительно общего ребенка, сообщает «СтарХит».

Звезда "Кармелиты" со скандалом разводится с женой
Фото: Кадр из сериала "Кармелита"Кадр из сериала "Кармелита"

На развод жена артиста подала в середине октября текущего года. Заседание о расторжении брака пройдет 9 декабря в Гагаринском районном суде. А 14 ноябра прошла беседа между бывшими возлюбленными, в ходе которой представитель Матросова выдвинул встречные требования относительного его общения с наследником.

Почему актеры постоянно разводятся

Отметим, что достоверно о причинах решения Ольги неизвестно. Матросов же признался, что винит во всем свою актерскую карьеру.

«Вся моя жизнь — это жизнь ради любимых женщин и детей. Нет для меня более важных ценностей. Поэтому ради сохранения этой семейной мечты я шел на очень многие удивительные вещи, но это не останавливало милых и очаровательных дам от развода», — негодовал артист.

Ранее мы писали о том, что певица Анна Седокова прокомментировала развод с мужем.

Звёзды,Денис Матросов,Анна Седокова,
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