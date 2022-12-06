Звезда "Кармелиты" со скандалом разводится с женой

«Вся моя жизнь — это жизнь ради любимых женщин и детей. Нет для меня более важных ценностей. Поэтому ради сохранения этой семейной мечты я шел на очень многие удивительные вещи, но это не останавливало милых и очаровательных дам от развода», — негодовал артист.