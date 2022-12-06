Звезда "Кармелиты" со скандалом разводится с женой

Актер Денис Матросов и его жена Ольга прожили вместе около семи лет. И хоть на первый взгляд пара казалась счастливой, в конечном счете их отношения разрушились. Теперь супруги решают в судебном порядке вопросы относительно общего ребенка, сообщает «СтарХит».
На развод жена артиста подала в середине октября текущего года. Заседание о расторжении брака пройдет 9 декабря в Гагаринском районном суде. А 14 ноябра прошла беседа между бывшими возлюбленными, в ходе которой представитель Матросова выдвинул встречные требования относительного его общения с наследником.
Отметим, что достоверно о причинах решения Ольги неизвестно. Матросов же признался, что винит во всем свою актерскую карьеру.
«Вся моя жизнь — это жизнь ради любимых женщин и детей. Нет для меня более важных ценностей. Поэтому ради сохранения этой семейной мечты я шел на очень многие удивительные вещи, но это не останавливало милых и очаровательных дам от развода», — негодовал артист.
Ранее мы писали о том, что певица Анна Седокова прокомментировала развод с мужем.