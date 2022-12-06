Рита Ора пришла на модную премию без одежды

В Лондоне состоялась церемония вручения The Fashion Awards 2022. Среди приглашенных звезд была известная певица Рита Ора. Появившись на красной дорожке, она буквально ошарашила всех своим внешним видом.

Исполнительница появилась перед журналистами в полупрозрачном нижнем белье насыщенного красного цвета. Поверх комплекта она надела платье-сетку, которая скорее дополняла полуобнаженный образ, чем что-либо прятала.

Благодаря тому, что артистка тщательно следит за фигурой, наряд на ней смотрелся бесподобно. И пока в соцсетях не поднялась война критики, можно сказать, что поклонники образ Риты одобрили.