Дочь Алены Яковлевой рассказала о последствиях ДТП в Таиланде

Дочь актрисы Алены Яковлевой Марию Козакову четыре года назад сбил мотоцикл во время отдыха в Таиланде. О последствиях этого происшествия она рассказала в социальных сетях.
— Четыре года назад в Таиланде меня сбил мотоцикл. Последствия разгребаю до сих пор, — отметила Козакова.
По словам актрисы, ДТП сильно отразилось на ее зрении? теперь девушка вынуждена носить очки.
— Сейчас даже кино дома не могу без них смотреть, — призналась 30-летняя знаменитость.
Подписчики заверили Козакову, что аксессуар ей очень идет, и пожелали преодолеть все проблемы.
Летом у Марии Козаковой родилась дочь. Малышку назвали необычным именем Иванна, передает «СтарХит».