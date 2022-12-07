Лолита заявила, что работает без выходных

По словам Лолиты, она не расстраивается плотному графику. Более того, артистка, наоборот, ему рада, так как любит свою работу. Музыкантка находится в гастролях. За последние пару недель она побывала на Урале, в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае. Она уточнила, что находится в нормальном расположении духа.