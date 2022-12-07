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10 минут назад

Лолита заявила, что работает без выходных

Газета.Ruиещё 1

Певица Лолита Милявская призналась, что ей приходится работать без выходных. Об этом сообщает Prozvezd.

Лолита заявила, что работает без выходных
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Лолиты, она не расстраивается плотному графику. Более того, артистка, наоборот, ему рада, так как любит свою работу. Музыкантка находится в гастролях. За последние пару недель она побывала на Урале, в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае. Она уточнила, что находится в нормальном расположении духа.

«У всех сейчас, под конец года, усталость, депрессуха из-за вирусов, из-за мировой экономики», — поделилась певица.

Милявская отметила, что сейчас восстанавливает свой режим сна. Чтобы нормально спать, она принимает снотворное, прописанное психиатром.

Ранее Лолита призналась, что иногда выступает под фонограмму.

Звёзды,Лолита Милявская,
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