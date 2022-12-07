Лолита заявила, что работает без выходных

Певица Лолита Милявская призналась, что ей приходится работать без выходных. Об этом сообщает Prozvezd.
По словам Лолиты, она не расстраивается плотному графику. Более того, артистка, наоборот, ему рада, так как любит свою работу. Музыкантка находится в гастролях. За последние пару недель она побывала на Урале, в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае. Она уточнила, что находится в нормальном расположении духа.
«У всех сейчас, под конец года, усталость, депрессуха из-за вирусов, из-за мировой экономики», — поделилась певица.
Милявская отметила, что сейчас восстанавливает свой режим сна. Чтобы нормально спать, она принимает снотворное, прописанное психиатром.
Ранее Лолита призналась, что иногда выступает под фонограмму.