Шура: «Ну какой из меня танцор?!»

У Шуры непростая биография, но сейчас вроде все проблемы в прошлом.

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Он справился с тяжелыми недугами, вернулся на сцену. Даже зубы вставил! И теперь, улыбаясь по-голливудски, шагает по всем телешоу страны: «Суперстар! Возвращение», «Один в один», «Маска. Танцы»...

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- Саша, как считаете, почему сейчас так популярны песни 90-х?

- Вы знаете, я даже не заметил момент, когда 90-е снова стали популярными. Я работаю 30 лет с этими песнями! У меня много концертов, кому-то даже приходится отказывать, потому что физически невозможно везде успеть...

- Но сейчас и молодые артисты перепевают ретро-хиты.

- Мне кажется, им надоело петь всякую ерунду — вот и стали перепевать наши старые песни. Они же всем известны, их все поют, а теперь они уже звучат в новой интерпретации для нового поколения. Это уже проверенные хиты, и проще взять их и перепеть, чем писать новые и внедрять их в мозги слушателей. А так и молодежь похлопает, и поколение постарше...

- Принято считать, что в 90-е артисты, что называется, хлебнули: разбитые и размытые дороги, гостиницы с тараканами и без горячей воды, проблемы с питанием...

- Со мной такого не было. Я всегда очень серьезно относился и отношусь к требованиям организации гастролей. Всех достану! У меня в гостиницах всегда были чистые номера, без насекомых...

- Многие ваши коллеги удивляют сумасшедшими требованиями в райдере. Что у вас там такого веселого?

- Никаких особенных условий там нет... Хотя... Я всегда прошу, чтобы в номере обязательно были плотные шторы, чтобы можно было как следует выспаться и солнечный свет не мешал. Еще важно, чтобы в номере был большой телевизор... Ой, недавно была такая интересная история, как раз связанная с наличием телевизора в гостиничном номере. Не буду называть город. В общем, приехали туда на гастроли, нас заселили в отель, захожу в номер, а там стоит огромная сваренная железная подставка, и на ней - телевизор. Но при этом нет ни проводов, ни розетки! На мое замечание мне ответили: «Ну телевизор же есть в номере? Есть! Какие еще вопросы?!» (Смеется.) Что его подключить невозможно, по их мнению, дело уже не такое важное...

- Вы отлично выглядите, стали стройнее. В чем секрет?

- Кушать надо меньше после шести вечера. И еще у меня сейчас есть собака, я с ней гуляю три часа в день. И не важно, во сколько я лег спать, подъем у меня каждый день в девять утра. Собака меня будит. И вот пешие прогулки тоже сказываются на внешнем виде. Это очень полезно!

- В чем-то себе отказываете?

- Никогда! Я люблю вкусно поесть! Но вы же понимаете, что вес я сбросил не просто так: за этим стоит работа. Ну и я не скрывал, что делал операцию по уменьшению желудка. В течение трех месяцев после нее ел только детское пюре из баночек, так как никакую другую пищу мой желудок не воспринимал в то время.

- Вы недавно принимали участие в шоу «Маска. Танцы». Расстроились, когда вас рассекретили и пришлось покинуть шоу?

- Честно? Расстроился, конечно. Но это было предсказуемо. Ну какой из меня танцор? Я вправо-влево могу походить - и все! (Смеется.) Еще и маску выбрал самую тяжелую! (Шура был в маске Попкорна. - Ред.) Поэтому и вылетел первым...

- Зачем тогда вообще соглашались?

- Рискнул попробовать свои силы в новом проекте. Не смог отказать продюсерам. Да и интересно было очень.

- А согласились бы на участие в каком-нибудь экстремальном шоу?

- Не дай бог! Меня куда только не зовут - и на «Звезды в Африке» есть червей, и на другие экстремальные шоу. Мне 47 лет - ну какие черви и змеи?! Так что точно нет!

- Зато в прошлом году в шоу «Суперстар! Возвращение» вы одержали победу, разделив первое место с Виктором Салтыковым. Это был хороший опыт для вас?