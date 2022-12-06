Поклонники Лолиты ценят ее в том числе за то, что она чаще всего выступает с живым звуком. Тем не менее порой ей все-таки, как и другим артистам, приходится петь под фонограмму.
Такое выступление состоялось в Санкт-Петербурге на концерте «Звезды Дорожного радио». В беседе с журналистами артистка рассказала, с какими эмоциями выходила выступать. По словам певицы, она привыкла молиться перед концертами.
«Я, когда выхожу на сцену, я обычно молюсь. Говорю: "Господи, помоги, чтобы связки звучали, и репризы были". Сегодня я выходила и говорила: "Господи, помоги попасть в фонеру"», – поделилась звезда.
Ранее мы писали о том, что Лолита отметила 59-летие, показав лицо без макияжа и фильтров.