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1 час назад

Певица Лолита призналась, что молится перед концертами

Катерина Саломе

Поклонники Лолиты ценят ее в том числе за то, что она чаще всего выступает с живым звуком. Тем не менее порой ей все-таки, как и другим артистам, приходится петь под фонограмму.

Такое выступление состоялось в Санкт-Петербурге на концерте «Звезды Дорожного радио». В беседе с журналистами артистка рассказала, с какими эмоциями выходила выступать. По словам певицы, она привыкла молиться перед концертами.

Лолита рассказала о своем концертном райдере

«Я, когда выхожу на сцену, я обычно молюсь. Говорю: "Господи, помоги, чтобы связки звучали, и репризы были". Сегодня я выходила и говорила: "Господи, помоги попасть в фонеру"», – поделилась звезда.

Ранее мы писали о том, что Лолита отметила 59-летие, показав лицо без макияжа и фильтров.

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