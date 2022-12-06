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44 минуты назад

Директор Натальи Бочкаревой опроверг слухи о ее беременности

runews24.ru

Актриса предпочитает посещать светские мероприятия в широких нарядах, которые максимально скрывают ее фигуру.

Директор Натальи Бочкаревой опроверг слухи о ее беременности
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Директор актрисы Натальи Бочкаревой опроверг недавно появившиеся в интернете и социальных сетях сообщения о ее беременности.

Напомним, что на днях по сети разлетелась информация о том, что звезда «Счастливы вместе» скоро станет мамой в третий раз. Такие подозрения вызвали наряды-балахоны актрисы, которые максимально скрывали фигуру.

Однако сегодня, 6 декабря Михаил — директор Бочкаревой — опроверг эту информацию, признавшись, что очень удивлен такой новостью.

«Я как ее директор удивлен таким событием. Бред и неправда. Смысл писать о том, чего нет?», — заявил он.

Пользователи в сети же не спешат верить в слова Михаила. Комментаторы считают, что таким образом актриса не хочет никому рассказывать о своей беременности, ведь это очень личное и интимное событие.

Звёзды,Наталья Бочкарева,
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