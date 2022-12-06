Директор Натальи Бочкаревой опроверг слухи о ее беременности

Актриса предпочитает посещать светские мероприятия в широких нарядах, которые максимально скрывают ее фигуру.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Директор актрисы Натальи Бочкаревой опроверг недавно появившиеся в интернете и социальных сетях сообщения о ее беременности.

Напомним, что на днях по сети разлетелась информация о том, что звезда «Счастливы вместе» скоро станет мамой в третий раз. Такие подозрения вызвали наряды-балахоны актрисы, которые максимально скрывали фигуру.

Однако сегодня, 6 декабря Михаил — директор Бочкаревой — опроверг эту информацию, признавшись, что очень удивлен такой новостью.

«Я как ее директор удивлен таким событием. Бред и неправда. Смысл писать о том, чего нет?», — заявил он.