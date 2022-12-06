Дима Билан признался, что верит в астрологию

Певец Дима Билан рассказал в беседе с Prozvezd, что верит в судьбу и астрологию.
По словам Билана, он считает, что знаки зодиака партнеров действительно влияют на отношения, однако сам не зацикливается на этом.
«Ты ссоришься с кем-то, расходишься, потом смотришь в гороскоп и думаешь: «А ведь действительно нам было не по пути!» — поделился артист.
Музыкант отметил, что у него все «нормально» в личной жизни, включая и интимную часть. Однако певец не понимает, почему многим «так хочется знать» про его секс.