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1 час назад

Дима Билан признался, что верит в астрологию

Газета.Ru

Певец Дима Билан рассказал в беседе с Prozvezd, что верит в судьбу и астрологию.

Дима Билан признался, что верит в астрологию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Билана, он считает, что знаки зодиака партнеров действительно влияют на отношения, однако сам не зацикливается на этом.

«Ты ссоришься с кем-то, расходишься, потом смотришь в гороскоп и думаешь: «А ведь действительно нам было не по пути!» — поделился артист.

Музыкант отметил, что у него все «нормально» в личной жизни, включая и интимную часть. Однако певец не понимает, почему многим «так хочется знать» про его секс.

Звёзды,Дима Билан,
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