Дима Билан признался, что верит в астрологию

Певец Дима Билан рассказал в беседе с Prozvezd, что верит в судьбу и астрологию.

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По словам Билана, он считает, что знаки зодиака партнеров действительно влияют на отношения, однако сам не зацикливается на этом.

«Ты ссоришься с кем-то, расходишься, потом смотришь в гороскоп и думаешь: «А ведь действительно нам было не по пути!» — поделился артист.