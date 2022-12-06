Успенская вышла на сцену к зрителям в прозрачном топе

Звезда шансона регулярно делает пластические операции, чтобы сохранять привлекательность.
Российская исполнительница шансона Любовь Успенская решила удивить своих поклонников. Недавно артистка вышла на сцену в прозрачном топе и черном бюстгальтере. Свой образ она дополнила яркой мини-юбкой.
К слову, хейтеры отметили, что такой откровенный наряд для возрастной женщины мало уместен. Кто-то даже успел разглядеть изъяны в фигуре певицы.
Стоит отметить, что во время концерта Любовь Успенская выступала вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной, которую активно продюсирует. Известно, что часть пластических операций звезда намеренно оплатила своей дочери.