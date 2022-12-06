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2 часа назад

68-летняя Любовь Успенская вышла на сцену к зрителям в прозрачном топе

runews24.ru

Звезда шансона регулярно делает пластические операции, чтобы сохранять привлекательность.

Успенская вышла на сцену к зрителям в прозрачном топе
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Российская исполнительница шансона Любовь Успенская решила удивить своих поклонников. Недавно артистка вышла на сцену в прозрачном топе и черном бюстгальтере. Свой образ она дополнила яркой мини-юбкой.

Runews24.ru

К слову, хейтеры отметили, что такой откровенный наряд для возрастной женщины мало уместен. Кто-то даже успел разглядеть изъяны в фигуре певицы.

Стоит отметить, что во время концерта Любовь Успенская выступала вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной, которую активно продюсирует. Известно, что часть пластических операций звезда намеренно оплатила своей дочери.

Звёзды,Любовь Успенская,
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