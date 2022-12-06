Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Ольга Бузова лечится от простуды ведерком черной икры, цветами и фруктами

Super.ru

Артистка показала, как справляется с болезнью, в личном блоге. У нее, как обычно, плотный график, болеть просто некогда, но внимательные поклонники могли заметить, что это все-таки случилось. Певица не расстается с большим стаканом чая с лимоном, а на столе в гримерке засветились популярные лекарства против простуды. Бузова прокомментировала свое состояние сиплым голосом:

Бузова лечится от простуды ведерком черной икры
Фото: Super.ruSuper.ru

«Если я молчу, выгляжу достаточно бодрой и здоровой. На самом деле состояние так себе».

Затем поделилась тремя компонентами успешного лечения: цветочная терапия (приняла огромный букет розовых роз), витаминная терапия (здесь пришла на пользу фруктовая нарезка) и икорная терапия (судя по кадру, принимать деликатес нужно, черпая икру из ведерка кусочком сыра). Лечение Бузова дополнила тяжелой артиллерией — легла под капельницу. Уверены, такой комбинированный подход обязательно даст результат, и знаменитость вскоре поправится.

Звёзды,Ольга Бузова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители