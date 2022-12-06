Бузова лечится от простуды ведерком черной икры

Артистка показала, как справляется с болезнью, в личном блоге. У нее, как обычно, плотный график, болеть просто некогда, но внимательные поклонники могли заметить, что это все-таки случилось. Певица не расстается с большим стаканом чая с лимоном, а на столе в гримерке засветились популярные лекарства против простуды. Бузова прокомментировала свое состояние сиплым голосом: