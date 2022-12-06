Бузова лечится от простуды ведерком черной икры

Артистка показала, как справляется с болезнью, в личном блоге. У нее, как обычно, плотный график, болеть просто некогда, но внимательные поклонники могли заметить, что это все-таки случилось. Певица не расстается с большим стаканом чая с лимоном, а на столе в гримерке засветились популярные лекарства против простуды. Бузова прокомментировала свое состояние сиплым голосом:
«Если я молчу, выгляжу достаточно бодрой и здоровой. На самом деле состояние так себе».
Затем поделилась тремя компонентами успешного лечения: цветочная терапия (приняла огромный букет розовых роз), витаминная терапия (здесь пришла на пользу фруктовая нарезка) и икорная терапия (судя по кадру, принимать деликатес нужно, черпая икру из ведерка кусочком сыра). Лечение Бузова дополнила тяжелой артиллерией — легла под капельницу. Уверены, такой комбинированный подход обязательно даст результат, и знаменитость вскоре поправится.