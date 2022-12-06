Оксана Лаврентьева рассказала, как разжечь страсть в браке

Оксана Лаврентьева замужем за Александром Цыпкиным с 2018 года. Пара — живой пример того, что отношения могут быть основаны на взаимной любви и уважении. Подписчицы Оксаны постоянно просят у нее советов, как сохранить страсть в браке. Светская львица решила собрать свои наработки в один большой пост. «Сразу скажу, что не претендую на истину», — обозначила девушка. Все советы она дает исходя из личного опыта.

Пункт номер один — душевная близость. Под ней Оксана понимает абсолютное доверие друг к другу и возможность быть собой. Другое важное умение, по мнению знаменитости, — становиться одним целым во время близости и открываться мужу физически. Лаврентьева считает, что «влечение в 99% случаев пропадает, когда есть нерешенные конфликты внутри пары, а не потому что кто-то потерял товарный вид». Поэтому нужно избавиться от претензий и обид. И наконец, инстадива советует никогда не использовать никаких стимуляторов в виде порно, игрушек, ролевых игр. А вот что касается флирта и фантазий, тут отношения должны стать абсолютным эксклюзивом, тогда, по мнению Лаврентьевой, «вы будете хотеть друг друга так же, как в начале отношений, а может, даже и больше. Вместо влечения на гормонах появится влечение на любви».