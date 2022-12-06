Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
34 минуты назад

Ида Галич запустила проект о женщинах с тяжелыми судьбами

Super.ru

Блогер Ида Галич, начинавшая карьеру со смешных видеороликов в Инстаграме (запрещен в РФ), всерьез занялась социальными темами. Сегодня, 6 декабря, телеведущая запустила проект о женщинах, которые имели травмирующий опыт и не потеряли себя. «Я пережила потерю беременности» — тема первого выпуска.

Ида Галич запустила проект о женщинах с тяжелыми судьбами
Фото: Super.ruSuper.ru

«Это разговоры между нами, девочками, о самом важном, о чем нужно говорить», — анонсировано в нем.

Идея «Я пережила» появилась во время съемок другого масштабного социального проекта Иды «Незвездные флюиды», который выходил в 2020-2021 годах. В недавнем интервью Надежде Стрелец блогер отметила, что теперь ей важнее рассказывать истории о силе обычных людей.

Звёзды,Надежда Стрелец,Ида Галич,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители