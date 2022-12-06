Ида Галич запустила проект о женщинах с тяжелыми судьбами

Блогер Ида Галич, начинавшая карьеру со смешных видеороликов в Инстаграме (запрещен в РФ), всерьез занялась социальными темами. Сегодня, 6 декабря, телеведущая запустила проект о женщинах, которые имели травмирующий опыт и не потеряли себя. «Я пережила потерю беременности» — тема первого выпуска.