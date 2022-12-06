Хилари Дафф назвала метод пережить расстройство пищевого поведения

Звезда сериала «Как я встретила вашего папу» Хилари Дафф заявила, что с помощью сна, диеты и спорта смогла пережить расстройство пищевого поведения (РПП). О своем методе пережить это психическое расстройство 35-летняя американская актриса рассказала в беседе с австралийским Women's Health.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Дафф, она страдала от РПП в течение года, когда ей было 17 лет. «Актерская профессия заставляет думать: так, меня снимают, актрисы должны быть худыми. Это было чудовищно», — призналась она.

Чтобы победить неприятие собственного тела, Хилари Дафф пришлось включить в свое спортивное расписание силовые тренировки и изменить режим дня.

«Я делаю упражнения, от которых становлюсь сильнее, а не просто привлекательнее. Провожу время с людьми, которые меня радуют и разделяют мои взгляды на бодипозитив и здоровье; высыпаюсь и питаюсь сбалансированно», — назвала свои методы борьбы с РПП актриса.