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59 минут назад

Американская актриса назвала свой метод пережить расстройство пищевого поведения

Lenta.ru

Звезда сериала «Как я встретила вашего папу» Хилари Дафф заявила, что с помощью сна, диеты и спорта смогла пережить расстройство пищевого поведения (РПП). О своем методе пережить это психическое расстройство 35-летняя американская актриса рассказала в беседе с австралийским Women's Health.

Хилари Дафф назвала метод пережить расстройство пищевого поведения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Дафф, она страдала от РПП в течение года, когда ей было 17 лет. «Актерская профессия заставляет думать: так, меня снимают, актрисы должны быть худыми. Это было чудовищно», — призналась она.

Чтобы победить неприятие собственного тела, Хилари Дафф пришлось включить в свое спортивное расписание силовые тренировки и изменить режим дня.

«Я делаю упражнения, от которых становлюсь сильнее, а не просто привлекательнее. Провожу время с людьми, которые меня радуют и разделяют мои взгляды на бодипозитив и здоровье; высыпаюсь и питаюсь сбалансированно», — назвала свои методы борьбы с РПП актриса.

Хилари Дафф прославилась, снявшись в картине «Каспер встречает Венди» (1998), позже она получила главную роль в сериале канала Disney «Лиззи Магуайер» (2001). Актриса воспитывает троих детей — четырехлетняя Бэнкс Вайолет и полуторагодовалая Мэй Джеймс родились в браке с музыкантом Мэтью Комой, а десятилетний Лука Круз — в предыдущем союзе со спортсменом Майком Комри.

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