Знаменитости не скупятся на медицинские услуги, особенно когда речь идет о появлени на свет наследников.

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Знаменитости стараются дать наследникам все самое лучшее. Конечно, появление долгожданного малыша на свет тоже должно быть роскошным. По данным репортеров, роды обходятся знаменитостям в сумму, соизмеримую с покупкой элитной недвижимости. И все же даже среди тех, кто готов потратить шестизначные суммы есть свои рекордсмены.

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Бейонсе

Вокруг появления первенца певицы и ее супруга Джей Зи ходило множество слухов: говорили даже, что Бейонсе никогда и не была беременна, а носила накладной живот. Ее роды тоже проходили в обстановке строгой секретности. Для звезды арендовали и закрыли целый этаж элитной клиники в США, заклеили черным скотчем камеры видео наблюдения. По данным СМИ, Бейонсе потратила на пребывание в клинике и процедуры около 1,3 миллиона долларов.

Анджелина Джоли

Первенца Джоли родила в Намибии, едва не пожертвовав жизнью малышки. Так актриса хотела показать, что близка к обычным людям. Но, когда Анджелина ждала близнецов, она решила не рисковать и отправилась в Ниццу. Неизвестно, сколько стоило пребывание Джоли в клинике, но средняя сумма оценивается в 500 тысяч долларов.

Виктория Боня

В той же клинике, что и бывшая жена Брэда Питта, свою единственную дочь родила блогер и телеведущая Виктория Боня. В отличие от Джоли, отечественная звезда не скрывала стоимость медицинских услуг. По ее словам, отдельная палата обходилась ей в 8 тысяч долларов в сутки, отдельно оплачивала Виктория услуги доктора — 7 тысяч долларов, акушерки и анестезиолога — 5 тысяч долларов, педиатра — 3 тысячи долларов. В переводе на российскую валюту Боня потратила на появление малышки больше трех миллионов рублей. До Бейонсе далеко, но сумма все же внушительная.

Анна Седокова

В браке с Максимом Чернявским певица родила дочь Монику. В то время пара жила в США, там Анна и решила стать мамой во второй раз. Она уверена, что смогла насладиться родами, благодаря тому, что оказалась в клинике, где рожают голливудские звезды. Пребывание там и оказание медицинских услуг обошлось Анне в 30 тысяч долларов, то есть почти в два миллиона рублей.

Виктория Бекхэм