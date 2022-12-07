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1 час назад

Дану Борисову не пустили в Таиланд: “Плакала, вставала на колени”

Мира Маркина

6 декабря российская телеведущая Дана Борисова вместе с дочерью и домашним питомцем должна была улететь в долгожданный отпуск. Однако Пхукет звездная пассажирка так и не увидела, о чем рассказала подписчикам в социальных сетях.

Борисову не пустили на рейс: “Плакала, вставала на колени”
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дана объяснила, что ей удалось зарегистрироваться на рейс, сдать багаж. Но затем представитель авиакомпании подошел к Борисовой и спросил, есть ли у нее документы для провоза питомца на Пхукет. Справка должна была быть на тайском языке.

“Поскольку у нас этой бумажки не было, [нас отправили] восвояси. Плакала, вставала на колени. Честное слово, какую только ерунду ни творила. Но нас развернули”, – посетовала телеведущая.

Дана Борисова призналась, что зависима от пластики

В итоге Борисова решила лететь на Пхукет через Бангкок. На страничке в соцсетях девушка подчеркнула, что сильно обижена на авиакомпанию.

Ранее мы писали, о чем молится Лолита перед выступлением.

Звёзды,Дана Борисова,
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