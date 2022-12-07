«Денег хватало только на еду»: Казанова о бедном детстве

Накануне певица затронула вечную тему финансов и поделилась шокирующей историей из детства. Известно, что девушка родилась в селе Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской Республики и прожила там до 12 лет. Ее отец был дальнобойщиком и привозил семье заморские подарки — таких у односельчан точно не было. «В какой-то степени я чувствовала себя принцессой, дочерью короля», — вспоминает Сати в «Инстаграме» (запрещен в РФ). Но сказка длилась недолго.

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С приходом 90-х родителям стали угрожать кредиторы — семье пришлось переехать. Мама с папой начали торговать на рынке, а денег хватало только на еду.

«Долги, бедность, съемная квартира, тараканы — все это стало для меня травмой и единственным, пожалуй, страхом», — пишет Казанова.

Из-за проблем с финансами родители позволили 17-летней дочери петь в ресторане — так она начала зарабатывать больше отца с матерью.

Со временем девушка решила: пора прощаться с рестораном и ехать покорять столицу. В Москве с ней случилась «Фабрика звезд», которая и принесла желанную финансовую стабильность. Благодаря известности появилась возможность не только заниматься любимым делом, но и хорошо на нем зарабатывать.

«Счастлив и богат не тот, у кого все есть, а тот, кому того, что есть, хватает», — поделилась мудростью Казанова.