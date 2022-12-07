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2 часа назад

Елена Блиновская показала, как выглядела 8 лет назад

Super.ru

В этом году в звездном мире, кажется, начал зарождаться новый тренд. Вместо итогов года селебрити делятся фотографиями из прошлого. Вчера, например, Дава показал любопытному подписчику, каким был 10 лет назад. Сегодня к рэперу присоединилась исполнительница желаний Елена Блиновская и ни с того ни с сего стала делиться фотографиями из прошлого.

Елена Блиновская показала, как выглядела 8 лет назад
Фото: VKVK

Началась ретроспектива с фотографий двухлетней давности — с тех пор исполнительница желаний практически не изменилась. А вот на снимках, которые были сделаны 8 лет назад, Елену не узнать: тогда она была блондинкой с короткой стрижкой.

Super.ru

«Блин, за 8 лет такой путь. Обожаю!» — написала поклонница. А под фото с сыном — уже целая коллекция комментариев с сердечками.

К слову, снимки не новые: их можно найти в ленте знаменитости самостоятельно. Но вот незадача: в профиле блогерши уже более 3500 постов. Путешествие к истокам странички займет немало времени. Да и по заветам Блиновской тратить время на такое не комильфо: надо жить настоящим, а не серфить по чужим страничкам в запрещенных, но весьма активных соцсетях.

Звёзды,Елена Блиновская,
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