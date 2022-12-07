Ивлеева раскрыла свою настоящую фамилию

Занятия, судя по всему, шли на протяжении двух летних месяцев. А вот фамилия на документе невольно заставляет не очень внимательных фанатов задуматься — кто же такая Анастасия Узенюк, которая училась 24/7?

На самом деле все просто. Узенюк — фамилия, которая, вероятно, до сих пор указана в документах Насти Ивлеевой. Досталась она блогерше от теперь уже бывшего мужа, рэпера Элджея, то есть Алексея Узенюка. С певцом Настя развелась в конце лета, тогда же закончила очередное обучение. Как бы там ни было, для поклонников звезда всегда остается Настей Ивлеевой, а паспорт при такой популярности скорее формальность, чем удостоверение личности.