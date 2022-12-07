Ивлеева случайно раскрыла актуальную фамилию одним снимком

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева похвасталась обучением Московской школе нового кино. Она опубликовала в соцсетях снимок сертификата о прохождении курса, который подогрел слухи о личной жизни звезды.

На снимке видно, что сертификат выдан Анастасии Узенюк. Обучение было пройдено в августе 2022 года. Узенюк – фамилия “бывшего” мужа Ивлеевой, Алексея (выступает рэпер под псевдонимом Элджэй). Пара заявила об официальном разводе в конце лета. О расставании звезд стало известно еще весной 2021 года.

Соцсети

Теперь поклонники Ивлеевой и Элджея строят теории о том, разошлись ли знаменитости на самом деле, или все это было лишь пиар-акцией.