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1 час назад

Ивлеева случайно раскрыла актуальную фамилию одним снимком

Мира Маркина

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева похвасталась обучением Московской школе нового кино. Она опубликовала в соцсетях снимок сертификата о прохождении курса, который подогрел слухи о личной жизни звезды.

На снимке видно, что сертификат выдан Анастасии Узенюк. Обучение было пройдено в августе 2022 года. Узенюк – фамилия “бывшего” мужа Ивлеевой, Алексея (выступает рэпер под псевдонимом Элджэй). Пара заявила об официальном разводе в конце лета. О расставании звезд стало известно еще весной 2021 года.

Соцсети

Ивлеева пошутила о старости и вызвала споры

Теперь поклонники Ивлеевой и Элджея строят теории о том, разошлись ли знаменитости на самом деле, или все это было лишь пиар-акцией.

Ранее мы писали, почему Валерия не взяла фамилию мужа Иосифа.

Звёзды,Видео,Анастасия Ивлеева,
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