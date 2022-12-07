“Не была готова, что в 16 лет ребенок уйдет из дома”

Валерия объяснила, что старший сын оказался в зарубежной школе, так как родители на смогли найти подходящее его способностям учреждение в России. Тема уехал учиться в 12 лет. Дочь Валерии также временно оказалась за границей, но вскоре вернулась в Москву. По словам певицы, Шене не понравилось учиться вдали от дома.