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1 час назад

Валерия об уходе сына из семьи: “Не была готова, что в 16 лет ребенок уйдет из дома”

Мира Маркина

Российская певица Валерия в интервью порталу “7 дней” рассказала, как тяжело пережила решение младшего сына начать самостоятельную жизнь.

“Не была готова, что в 16 лет ребенок уйдет из дома”
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Валерия объяснила, что старший сын оказался в зарубежной школе, так как родители на смогли найти подходящее его способностям учреждение в России. Тема уехал учиться в 12 лет. Дочь Валерии также временно оказалась за границей, но вскоре вернулась в Москву. По словам певицы, Шене не понравилось учиться вдали от дома.

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Но решение младшего сына Арсения покинуть семью вслед за сестрой до слез расстроило артистку.

“Вот это для меня стало ударом, я не была готова к тому, что в 16 лет ребенок уйдет из дома. Думала, Сеня у меня еще маленькая лялька”, – заявила певица в интервью.

Но сын оказался неподалеку от семьи – Арсений поселился буквально на соседней улице.

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