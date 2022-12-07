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45 минут назад

Жена Джигана рассказала о проблемах с няней детей

РИА "ФедералПресс"

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова заподозрила, что слишком много платит няне своих детей. Она поинтересовалась у подписчиков, сколько получают их няни за день работы.

Жена Джигана рассказала о проблемах с няней детей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Агентство на протяжении этих двух лет присылает нам нянь за 8 000 рублей в сутки. При этом говорит: «Вы что! Сейчас такие времена, меньше, чем за 8 000 рублей никто не пойдет к вам работать», – поделилась Самойлова.

Подписчицы ответили Оксане, что платят няням от 2 до 6 тысяч рублей в день. Так блогерша поняла, что она явно переплачивает за услугу.

Оксана Самойлова призналась, что няни, которых присылает агентство, как будто даже никогда не работали с детьми. Блогер сделала вывод, что пора менять организацию по подбору нянь, передает Teleprogramma.pro.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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