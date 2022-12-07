Жена Джигана рассказала о проблемах с няней детей

«Агентство на протяжении этих двух лет присылает нам нянь за 8 000 рублей в сутки. При этом говорит: «Вы что! Сейчас такие времена, меньше, чем за 8 000 рублей никто не пойдет к вам работать», – поделилась Самойлова.