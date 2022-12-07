Жена Джигана рассказала о проблемах с няней детей

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова заподозрила, что слишком много платит няне своих детей. Она поинтересовалась у подписчиков, сколько получают их няни за день работы.
«Агентство на протяжении этих двух лет присылает нам нянь за 8 000 рублей в сутки. При этом говорит: «Вы что! Сейчас такие времена, меньше, чем за 8 000 рублей никто не пойдет к вам работать», – поделилась Самойлова.
Подписчицы ответили Оксане, что платят няням от 2 до 6 тысяч рублей в день. Так блогерша поняла, что она явно переплачивает за услугу.
Оксана Самойлова призналась, что няни, которых присылает агентство, как будто даже никогда не работали с детьми. Блогер сделала вывод, что пора менять организацию по подбору нянь, передает Teleprogramma.pro.