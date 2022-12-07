Анна Семенович намекнула на скорую свадьбу

Певица Анна Семенович никогда официально не была замужем. Но в будущем ее семейное положение может измениться, о чем артистка рассказала порталу Prozvezd.info.

Новый избранник – человек обеспеченный, заявила экс-солистка “Блестящих”. Анна рассказала, что он делает ей дорогие подарки. А в последний раз предложил выбрать кольцо.

“Мне нравится, когда мужчина обеспеченный и может своей девушке сделать подарок”, — призналась певица.

Нового мужчину Семенович встретила на встрече со знакомыми. Однако с кем именно звезда провела вечер, она не раскрывает.