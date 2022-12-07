Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
7 минут назад

Анна Семенович рассказала о новом избраннике

Мира Маркина

Певица Анна Семенович никогда официально не была замужем. Но в будущем ее семейное положение может измениться, о чем артистка рассказала порталу Prozvezd.info.

Анна Семенович намекнула на скорую свадьбу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новый избранник – человек обеспеченный, заявила экс-солистка “Блестящих”. Анна рассказала, что он делает ей дорогие подарки. А в последний раз предложил выбрать кольцо.

“Мне нравится, когда мужчина обеспеченный и может своей девушке сделать подарок”, — призналась певица.

Семенович раскрыла свой способ борьбы с похмельем

Нового мужчину Семенович встретила на встрече со знакомыми. Однако с кем именно звезда провела вечер, она не раскрывает.

Ранее “Рамблер” писал, почему Дану Борисову не пустили на самолет.

Звёзды,Дана Борисова,Анна Семенович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители