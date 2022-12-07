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58 минут назад

Дженнифер Лопес показала костюм, в котором будет встречать Новый год

Газета.Ruиещё 1

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в рождественской съемке и показала свой образ для торжества. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Лопес показала костюм, в котором будет встречать Новый год
Фото: Газета.RuГазета.Ru

53-летняя певица выбрала для новогодних праздников единый цвет: красный костюм, сумка, макияж и аксессуары. На снимках Дженнифер Лопес позирует с аккуратным высоким пучком на голове и в красных солнечных очках. Мейкап певицы с красным акцентом на губах выполнен с помощью косметики ее собственного бренда.

В комментариях поклонники отметили красоту певицы и выбор наряда для празднования Нового года: "Красотка", "Завидуем такой фигуре", "Муза и икона стиля", "Какая вы красотка, просто бомба". В июле 2022 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли скромную свадьбу в маленькой часовне в Лас-Вегасе, а спустя месяц устроили пышную церемонию для друзей и родных в имении актера в Джорджии.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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