Лопес показала костюм, в котором будет встречать Новый год

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в рождественской съемке и показала свой образ для торжества. Снимками она поделилась в социальных сетях.

53-летняя певица выбрала для новогодних праздников единый цвет: красный костюм, сумка, макияж и аксессуары. На снимках Дженнифер Лопес позирует с аккуратным высоким пучком на голове и в красных солнечных очках. Мейкап певицы с красным акцентом на губах выполнен с помощью косметики ее собственного бренда.

В комментариях поклонники отметили красоту певицы и выбор наряда для празднования Нового года: "Красотка", "Завидуем такой фигуре", "Муза и икона стиля", "Какая вы красотка, просто бомба". В июле 2022 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли скромную свадьбу в маленькой часовне в Лас-Вегасе, а спустя месяц устроили пышную церемонию для друзей и родных в имении актера в Джорджии.